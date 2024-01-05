Морозы до −30 градусов ожидаются в Казахстане

«В связи с вторжением холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона ожидается резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке страны. Так, на западе, и северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 8−25 мороза, на севере до 5−30 мороза, а на востоке республики до 5−18 мороза», — говорится в сообщении.
В южных регионах основной фон ночной температуры ожидается в пределе 5 мороза — 7 тепла.
"6 января на северо-западе ожидается сильный снег, на юге — сильные осадки в виде дождя и снега,
Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололед и метель. По республике ожидаются туманы и усиление ветра", — добавили в Казгидромет.