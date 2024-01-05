Морозы до −30 градусов ожидаются в Казахстане

«В связи с вторжением холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона ожидается резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке страны. Так, на западе, и северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 8−25 мороза, на севере до 5−30 мороза, а на востоке республики до 5−18 мороза», — говорится в сообщении.