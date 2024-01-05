Рождественский стол: какие блюда должны быть на столе?

Оформление стола на Рождество.
Ранее считалось, что стол обязательно должен быть накрыт белой скатертью, подчеркивающей торжественность праздника. Однако в наши дни скатерть может быть любого цвета. При декорировании можно использовать пшено и солому: солома символизирует хлев, в котором родился Иисус Христос, а пшеница считается символом изобилия на следующий год. Кроме того, с четырёх сторон кладут чеснок — символ, отгоняющий злых духов.
Стол можно украсить белыми свечами в нарядных подсвечниках, а также еловыми ветками или рождественским венком. Используют для этой цели и шишки, новогодние шары, банты, колокольчики и ленты. Салфетки можно сложить в виде ангелов или ёлочек. Цветовую гамму желательно выдержать в общем стиле.
Блюда на Рождество.
Всего блюд должно быть, по меньшей мере, двенадцать, однако обязательными считают узвар (или взвар), а также сочиво или кутью — эти древние рождественские блюда считаются традиционными.
Узвар готовят из сухофруктов с добавлением мёда, иногда его заменяют сбитнем. Приготовление узвара не требует особых знаний или умений, а рецепты незначительно отличаются между собой. Как правило, достаточно прокипятить сушеные фрукты и ягоды или залить их кипятком и дать настояться. В уже остывший напиток добавляют мёд. Готовый напиток подают к столу.
Стоит отметить, что сочиво и кутья на Рождество — это одно и то же. Кутья считается христианским блюдом и приготавливается на многие христианские праздники, такие как Сочельник, Крещение, Старый Новый год, а также на поминки усопших. Ею принято начинать и заканчивать праздничные трапезы. На Рождество следует готовить «Бедную» или Рождественскую кутью, также именуемую сочиво.
Сочиво — это сваренные в меду зёрна злаков. Издавна его готовили на вечер, 6 января, после завершения Рождественского поста, в последний день которого было принято отказываться от пищи до появления первой звезды в небе. С сочива начиналась праздничная трапеза. Считается, что само слово «Сочельник» происходит от именования этого блюда.
В традиционный рецепт сочива входят:
зёрна пшеницы — 1 стакан;
мёд — 3 ст.л.;
сухофрукты по вкусу;
мак — 100 гр.;
очищенные грецкие орехи, фундук, кешью — 100 гр.
Зёрна необходимо хорошо растолочь в ступе, подливая немного теплой воды, чтобы отошла оболочка пшеницы. После этого ядро отделяют от шелухи, просеивая и промывая. Рассыпчатую постную кашу варят на воде, добавив два-три стакана воды.
Мак растирают до получения молочка (или перемалывают с помощью блендера). Добавляют мёд, перемешивают и кладут в кашу. Истолченные орехи и запаренные кипятком сухофрукты кладут в самом конце. Подают блюдо холодным.
Согласно традиции, очищенные зёрна пшеницы необходимо замочить в воде вечером 5 января, а утром сменить воду и поставить на огонь. Варят зерна для сочива около пяти часов. Однако в современном мире, особенно перед праздниками, в магазине можно приобрести уже очищенные и частично обработанные зёрна в пакетах, что сильно облегчает процесс приготовления.
Кроме того, ранее на рождественском столе присутствовали двенадцать блюд, по количеству апостолов. Во главе стола ставили сочиво, а затем шли основные блюда:
постные блины;
вареники;
домашняя колбаса;
рыба;
свиная голова с хреном;
молочный поросенок;
жаркое;
домашняя колбаса;
медовые пряники;
колядки;
узвар;
студень.
В настоящее время обязательным считается узвар и сочиво, а прочие блюда подают в зависимости от желания и семейных традиций. В основном, это разнообразные мясные блюда, пироги на молоке и масле, жирная рыба и сладкие десерты. В некоторых странах обязательным атрибутом является запеченный гусь и блюда из свинины.
Чего не должно быть на рождественском столе?
Ни в коем случае на рождественском столе не должно быть алкогольных напитков.
Традиционный перечень блюд можно менять на своё усмотрение, главное помнить, стол должен быть богатым, а вечерняя трапеза — первым и последним приёмом пищи в этот день.