Рождественский стол: какие блюда должны быть на столе?

Стоит отметить, что сочиво и кутья на Рождество — это одно и то же. Кутья считается христианским блюдом и приготавливается на многие христианские праздники, такие как Сочельник, Крещение, Старый Новый год, а также на поминки усопших. Ею принято начинать и заканчивать праздничные трапезы. На Рождество следует готовить «Бедную» или Рождественскую кутью, также именуемую сочиво.