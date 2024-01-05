В Новороссийске на 14% выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость разовой поездки на городских автобусах большой и малой вместимости теперь составляет 40 ₽, за исключением маршрутов № 5 и 13, где проезд подорожает до 38 ₽



Ранее один билет в городском общественном транспорте стоил 35 ₽ Таким образом, тариф увеличился на 14,2%.



Как ранее писал «Ъ-Кубань», решение о повышении стоимости одной поездки приняли сами перевозчики. С 1 января дороже станет проезд на маршрутах «ЮгСервис» и «АСПП» (простое товарищество «Ассоциация пассажирских перевозчиков»). С 3 января подорожал проезд на маршрутах «Автокомтранс», с 5 января — «Автолайн», с 8 января — Новороссийское транспортное предприятие.



Наталья Решетняк.