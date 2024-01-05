В 2024 году в Ростовской области собираются построить шесть новых бассейнов

В 2024 году в шести территориях Ростовской области оборудуют новые модульные бассейны. Об этом губернатору Василию Голубеву сообщил его заместитель Артем Хохлов, рассказали в пресс-службе главы региона.
Как выяснилось, на создание бассейнов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» региону было выделено около 1,5 млрд рублей.
На правах концессии объекты возведут в Зерноградском, Сальском, Тацинском, Зимовниковском, Константиновском и Октябрьском районах.
До 1 июля 2024 года должны установить фундаменты и приступить к техническому присоединению конструкций, их должны сдать к концу декабря.
— Нужно еженедельно отслеживать выполнение проекта и, при необходимости, помогать. Муниципалитеты должны постоянно взаимодействовать с концессионером, — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.