В Новосибирской области льготники смогут получать детское питание по QR-коду

Важную для новосибирских льготников новость озвучили в Минцифры Новосибирской области: теперь благодаря «Карте жителя Новосибирской области» сразу несколько льгот получить будет проще.
— На базе «Карты жителя» уже действуют сервисы «Льготные лекарства», «Льготное питание», навигатор по мерам социальной поддержки, информирование о мерах поддержки для многодетных семей, по факту рождения ребенка, — пояснили в ведомстве.
Законный представитель ребенка, на которого выписан электронный рецепт, сможет получить льготное питание по специальному QR-коду. Этот QR-код сгенирируется, когда законный представитель ребенка зарегистрируется на сервисе «Карте жителя Новосибирской области» и привяжет к нем у карту «Мир».