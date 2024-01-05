В Новосибирской области льготники смогут получать детское питание по QR-коду

Законный представитель ребенка, на которого выписан электронный рецепт, сможет получить льготное питание по специальному QR-коду. Этот QR-код сгенирируется, когда законный представитель ребенка зарегистрируется на сервисе «Карте жителя Новосибирской области» и привяжет к нем у карту «Мир».