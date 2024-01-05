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В Петербурге обещают потепление, но ждать его еще четыре дня

В Петербурге обещают потепление.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 63% 766 мм рт. ст. +3°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Аномально морозный антициклон, во власти которого находится Петербург, сдаст позиции ко вторнику, 9 января, следует из прогнозов Gismeteo, Яндекс. Погода и Гидрометцентра России.

Как сообщает Гидрометцентр, во вторник воздух прогреется до 0 градусов днем, и до −6 ночью. Потеплеет настолько, что возможен даже дождь со снегом.

Чуть менее оптимистичен прогноз Яндекс. Погода. По данным ресурса, днем столбик термометра поднимется до отметки −2 градуса днем, и −3 ночью, ожидается небольшой снег.

Чуть выше температуру, до −1 градуса днем и −2 вечером, прогнозирует ресурс Gismeteo, и тоже со снегом.

Пока что в городе сохранится морозная погода. Днем в пятницу, 5 января, восточный ветер скоростью 4−9 м/с принесет потепление до −17…-19 градусов. Давление упадет на два пункта ниже нормы, до 758 мм рт. ст.