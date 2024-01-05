В Калининградской области в 2024 году откроют восемь новых школ

Кроме того, в 2024 году планируется достроить здания филиалов Большого театра и Российского государственного института сценических искусств на острове Октябрьский, где наряду с Владивостоком, Кемерово и Севастополем разворачивается культурно-образовательный комплекс. На 2024 год намечен также ввод в эксплуатацию онкологического центра в поселке Родники.