Оптовка на Куйлюке закрывается на реконструкцию. Продавцам предлагают переехать в другие торговые комплексы

«В Ташкенте начинается реконструкция продовольственных и фермерских рынков. Она начнется на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции на Куйлюке, который является основным поставщиком всех рынков нашей столицы», — сообщили в городской администрации.
В хокимияте отметили, что на рынок ежедневно въезжают более 600 грузовых автомобилей, создавая заторы на дорогах, ведется нерегулярная торговля, а площадь рынка и прилегающие территории не достаточны для размещения ввозимой продукции.
Во время реконструкции предприниматели смогут продолжить работу в благоприятных условиях, созданных в Food city, Tashkent Index и других торговых комплексах. Все расходы, связанные с перемещением их имущества (перевозка, погрузка, разгрузка
Планируется, что в торговых комплексах, куда переедут продавцы, будут трудоустроены 144 сотрудника, работающих на Куйлюкском рынке.
В направлении от Куйлюкского базара до новых торговых точек будут созданы остановки общественного транспорта для 10 новых бесплатных автобусных маршрутов.
Напомним, что ранее рынок «Куйлюк» уже собирались переносить на торговые площади центра Food city и даже запускали бесплатные автобусы для доставки пассажиров на «новый Куйлюк».