Оптовка на Куйлюке закрывается на реконструкцию. Продавцам предлагают переехать в другие торговые комплексы

Во время реконструкции предприниматели смогут продолжить работу в благоприятных условиях, созданных в Food city, Tashkent Index и других торговых комплексах. Все расходы, связанные с перемещением их имущества (перевозка, погрузка, разгрузка и т. д. ), будут предоставлены бесплатно. Кроме того, их на три года освободят от арендной платы за магазины.