Две школы реконструируют в ТиНАО до конца года

«В поселении Краснопахорское, в пос. Красная Пахра, ведется реконструкция существующего здания школы № 2075 со строительством пристройки на 300 мест. В рамках второго этапа планируется выполнить реконструкцию с увеличением мощности на 75 мест. А в поселении Новофедоровское строители проводят реконструкцию школы № 2062 на 350 мест со строительством пристройки на 550 мест в дер. Яковлевское», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.