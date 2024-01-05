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Ученый из Японии создал учебник по узбекскому языку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Японии издали учебное пособие по узбекскому языку. Книга из 160 страниц написана на латинице и состоит из 20 уроков начального уровня для освоения азов грамматики узбекского языка, сообщает корреспондент Podrobno.uz с ссылкой на «Дунё».
Источник: Podrobno.uz

Автор учебника — сотрудник Токийского университета иностранных языков Хидака Синсуке. Он считает, что после того, как ученики пройдут все уроки в учебнике, они смогут путешествовать и совершать деловые визиты в Узбекистан без переводчика.

Для развития навыков устной речи Хидака Синсуке подготовил аудиоуроки.

Отметим, что пособие поступит в продажу в Японии уже совсем скоро, 29 января.

Для справки: Хидака Синсуке изучает узбекский язык с 2007 года. В 2014—2016 годах проводил научные исследования в Академии наук Узбекистана, преподавал японский язык в Узбекском государственном университете мировых языков и центре «Узбекистан-Япония».

Напомним, что в этом году в Оксфордском университете стартует курс обучения узбекскому языку. Первые сессии запланированы на январь 2024 года.