Ученый из Японии создал учебник по узбекскому языку

Автор учебника — сотрудник Токийского университета иностранных языков Хидака Синсуке. Он считает, что после того, как ученики пройдут все уроки в учебнике, они смогут путешествовать и совершать деловые визиты в Узбекистан без переводчика.
Для развития навыков устной речи Хидака Синсуке подготовил аудиоуроки.
Отметим, что пособие поступит в продажу в Японии уже совсем скоро, 29 января.
Для справки: Хидака Синсуке изучает узбекский язык с 2007 года. В 2014—2016 годах проводил научные исследования в Академии наук Узбекистана, преподавал японский язык в Узбекском государственном университете мировых языков и центре «Узбекистан-Япония».
Напомним, что в этом году в Оксфордском университете стартует курс обучения узбекскому языку. Первые сессии запланированы на январь 2024 года.