Самым кассовым фильмом в 2023 году в Кузбассе стал «Чебурашка»

Жители Кузбасса в своих предпочтениях фильмам, вышедшим на больших экранах, не отличились от среднестатистического выбора россиян.
Самым популярным кинофильмом, по данным Кемеровостата, стал «Чебурашка», собравший по всей стране 22 млн зрителей, из них 1,4% — кузбассовцы. В топ-подборку лучших российских фильмов, по мнению жителей нашего региона, попали также фильмы «По щучьему велению» и «Вызов».
Большое число зрительских симпатий набирает комедия «Холоп 2», которая вышла в кинопрокат совсем недавно. По оценкам экспертов, у этого фильма есть все шансы попасть в рейтинг лучших, но уже среди кинокартин 2024 года.
Ранее мы писали, что самым популярным мессенджером у детей в Кемеровской области стал Telegram.