Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Москве испытали светофор с системой распознавания лиц пешеходов-нарушителей

На пешеходном переходе Бережковской набережной в Москве протестировали прототип светофора с биометрической камерой распознавания лиц. Устройство может фиксировать нарушения правил дорожного движения, заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в журнале «Безопасность дорожного движения».
rian_6116578.jpg
Источник: РИА "Новости"

«Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора. При нарушении пешеходом ПДД РФ его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло отображения информации, расположенное рядом с местом нарушения», — пояснил Быков.

Он отметил, что для эффективной работы автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности нужно собрать биометрию у всех граждан. Это может быть возможно только если сдача биометрической информации в стране станет не правом ее жителей, а обязанностью, уверен начальник Госавтоинспекции Москвы. В таком случае в действующее законодательство потребуется внести изменения, подчеркнул Быков.

Летом 2023 г. Росстат сообщил, что россияне вправе отказаться от сбора и хранения биометрических данных. Тем, кто примет такое решение, будут недоступны услуги, предоставляемые с биометрией, в том числе оплата с идентификацией голосом или по лицу. При желании запрет можно отозвать.

Желающие подать согласие на обработку своих биометрических персональных данных могут сделать это в Единой биометрической системе (ЕБС) через личный кабинет на портале. Это сервис, который позволяет получать услуги удаленно с помощью идентификации лица и голоса.