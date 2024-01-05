В Москве испытали светофор с системой распознавания лиц пешеходов-нарушителей

Он отметил, что для эффективной работы автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности нужно собрать биометрию у всех граждан. Это может быть возможно только если сдача биометрической информации в стране станет не правом ее жителей, а обязанностью, уверен начальник Госавтоинспекции Москвы. В таком случае в действующее законодательство потребуется внести изменения, подчеркнул Быков.