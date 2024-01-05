В Москве испытали светофор с системой распознавания лиц пешеходов-нарушителей

«Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора. При нарушении пешеходом ПДД РФ его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло отображения информации, расположенное рядом с местом нарушения», — пояснил Быков.
Он отметил, что для эффективной работы автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности нужно собрать биометрию у всех граждан. Это может быть возможно только если сдача биометрической информации в стране станет не правом ее жителей, а обязанностью, уверен начальник Госавтоинспекции Москвы. В таком случае в действующее законодательство потребуется внести изменения, подчеркнул Быков.
Летом 2023 г. Росстат сообщил, что россияне вправе отказаться от сбора и хранения биометрических данных. Тем, кто примет такое решение, будут недоступны услуги, предоставляемые с биометрией, в том числе оплата с идентификацией голосом или по лицу. При желании запрет можно отозвать.
Желающие подать согласие на обработку своих биометрических персональных данных могут сделать это в Единой биометрической системе (ЕБС) через личный кабинет на портале. Это сервис, который позволяет получать услуги удаленно с помощью идентификации лица и голоса.