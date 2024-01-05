Самарским водителям напомнили о продлении срока действия удостоверений

Согласно введенному изменению, водители, у которых истекают права в этом и следующем годах, должны будут их заменить до 2027-го и 2028-го соответственно. Отмечается, что удостоверения продлятся автоматически. Постановление правительства было принято перед Новым годом и уже вступило в силу.