Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В магазинах Екатеринбурга начали бороться рублем со скупщиками яиц. ВИДЕО

В магазинах сети «Кировский» в Екатеринбурге придумали способ как бороться с горожанами, которые скупают куриные яйца и тем самым поддерживают ажиотаж, искусственно создают дефицит.
Яйца
Источник: РИА "Новости"

Об этом в редакцию сообщили читатели ЕАН. ﻿﻿﻿﻿

«В “Кировских” десяток яиц стоит 79 рублей 99 копеек. Тут же размещены объявления, что при покупке более трех упаковок яиц цена за десяток составит 89 рублей 99 копеек», — сообщили читатели.

При этом известно, что яйца есть в продаже не во всех «Кировских». По словам читательницы ЕАН, в «Кировском» возле ее дома на улице Мира, 1 яиц нет вообще уже две недели.

Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области за последнюю предновогоднюю неделю яйца подорожали на 5,5%, средняя цена десятка составила 120,15 рубля. Статистику роста цен представил Свердловскстат.

«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 млрд штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 млн штук», — сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко. ﻿﻿﻿