В магазинах Екатеринбурга начали бороться рублем со скупщиками яиц. ВИДЕО

Об этом в редакцию сообщили читатели ЕАН.
«В “Кировских” десяток яиц стоит 79 рублей 99 копеек. Тут же размещены объявления, что при покупке более трех упаковок яиц цена за десяток составит 89 рублей 99 копеек», — сообщили читатели.
При этом известно, что яйца есть в продаже не во всех «Кировских». По словам читательницы ЕАН, в «Кировском» возле ее дома на улице Мира, 1 яиц нет вообще уже две недели.
Ранее ЕАН писал, что в Свердловской области за последнюю предновогоднюю неделю яйца подорожали на 5,5%, средняя цена десятка составила 120,15 рубля. Статистику роста цен представил Свердловскстат.
«Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 млрд штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 млн штук», — сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.