В Башкирии планируется ввести запрет на наличный расчет за металлолом.

Пункты сбора металлолома заинтересованы в скупке сырья и мало озабочены его происхождением. Поэтому любители легких денег могут приносить туда все что угодно: ограды с кладбищ, канализационные люки, мусорные баки. Получив деньги, они исчезают, и привлечь их к ответственности при обнаружении пропажи практически невозможно. При безналичных расчетах такие сделки будут оставлять цифровой след. Так что ввести безналичные расчеты с продавцами полезно и для сокращения масштабов хищения имущества.