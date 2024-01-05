В Башкирии планируется ввести запрет на наличный расчет за металлолом.

На январском пленарном заседании Госсобрания — Курултая Башкирии планируется принять закон, запрещающий компаниям по сбору и переработке металлолома производить наличный расчет с физическими лицами. Первое чтение законопроект уже прошел в октябре, напомнили в пресс-службе Курултая.
Как подчеркнули в Госсобрании Башкирии, сбор и переработка металлолома — важный сектор экономики, который не только дает сырье, но и обеспечивает переработку отходов. При этом его развитие затруднено значительным наличным оборотом: по статистике, только 5% расчетов осуществляется в безналичном порядке.
«Так сложилось, что компании отрасли для расчета с продавцами лома снимают большие объемы наличных денег. Неконтролируемый вывод средств стимулирует развитие теневых схем, что вызывает настороженность контролирующих органов и недоверие банков. Добросовестные участники рынка несут общие для отрасли репутационные издержки, в том числе в виде более дорогого банковского обслуживания. Отказавшись от наличных расчетов с физлицами, компании сделают движение средств прозрачным и для кредиторов, и для контрольно-надзорных органов. Вывод денежных потоков из тени будет способствовать развитию отрасли», — заявил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.
По его мнению, принятие закона также сократит масштабы преступных действий со стороны поставщиков металлолома.
Пункты сбора металлолома заинтересованы в скупке сырья и мало озабочены его происхождением. Поэтому любители легких денег могут приносить туда все что угодно: ограды с кладбищ, канализационные люки, мусорные баки. Получив деньги, они исчезают, и привлечь их к ответственности при обнаружении пропажи практически невозможно. При безналичных расчетах такие сделки будут оставлять цифровой след. Так что ввести безналичные расчеты с продавцами полезно и для сокращения масштабов хищения имущества.