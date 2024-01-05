В 2023 году в Татарстан чаще всего приезжали туристы из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

Интересно, что Свияжск, например, по состоянию на 20 декабря прошлого года посетили порядка 1,8 млн туристов — это на 40% больше, чем за 2022 год. А если это число соотнести с местными жителями, то получится 6,9 тысячи туристов на одного свияжца. Ведь на острове проживает всего около 250 человек.