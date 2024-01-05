В Свердловской области похолодает до −35

В Свердловской области вновь ожидаются сильные морозы. В региональном МЧС уральцев уже предупредили об аномально холодной погоде. По данным синоптиков, с 6 по 10 января в регионе температура воздуха может опуститься до −35 градусов по Цельсию.
— На период низких температур следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристам — походов, — напомнили правила в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Спасатели напоминают, что в сильные морозы увеличивается риски пожаров. Поэтому при обогреве квартир и домов стоит соблюдать все меры безопасности. Автомобилистов просят ограничить поездки на личном транспорте.
В МЧС просят отказаться от поездок на личном транспорте Алексей БУЛАТОВ.
При этом, по прогнозу уральского Гидрометцентра, в ночь на 6 января в Екатеринбурге ожидается похолодание до −26 градусов, днем потеплеет до −21 градуса. В отдельных районах Свердловской области ночью 6 января может похолодать до −34 градусов, а днем до −24, но в горах и низинах — до −29 градусов.
Ночь на 7 января также обещают холодной. По данным синоптиков, в северных районах области столбики термометра остановятся на отметке в −29 градусов, в горах −35. Днем в Свердловской области температура воздуха ожидается чуть теплее: в отдельных районах до −19, а в некоторых до −24.
В Екатеринбурге ночью 7 января ожидается похолодание до −25 градусов. Днем воздух прогреется до −16 градусов.
8 января в районах Свердловской области ожидаются не только морозы, но и метель. Температура воздуха ожидается до −29 ночью и −24 днем. В Екатеринбурге же метелей в уральском Гидрометцентре не прогнозируют. Ожидается, что 8 января в уральской столице пройдет небольшой снег, температура воздуха до −21 ночью и до −20 днем.
При происшествиях и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».