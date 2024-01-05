В Свердловской области похолодает до −35

При этом, по прогнозу уральского Гидрометцентра, в ночь на 6 января в Екатеринбурге ожидается похолодание до −26 градусов, днем потеплеет до −21 градуса. В отдельных районах Свердловской области ночью 6 января может похолодать до −34 градусов, а днем до −24, но в горах и низинах — до −29 градусов.