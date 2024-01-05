Свадьбы и дни рождения: какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом

В Алматы по итогам первого этапа всеобщего декларирования было предоставлено 46 тысяч деклараций. Второй этап начался в прошлом году и включал работников государственных учреждений и их супругов, работников квазигосударственного сектора и их супругов — более 142 тысяч человек.
— С 1 января 2024 года начнется третий этап всеобщего декларирования, то есть представители бизнеса и их супруги, руководители юридических лиц, учредители (участники), индивидуальные предприниматели и их супруги будут обязаны подать декларацию. Это обязательство распространяется на физические лица, которые имеют статус «бездействующий налогоплательщик» или временно приостановившие свою деятельность. По городу Алматы на третьем этапе подлежат декларированию более 430 тысяч физических лиц, — сообщила руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента государственных доходов по городу Алматы Айжан Бекеева.
В 2023 году по итогам 2022 года в Комитет государственных доходов поступила информация о переводах на личные банковские счета от 100 разных лиц за три последовательных месяца. Банки передают данные только по лицам, соответствующим определенным критериям. На данный момент информация доступна только по государственным служащим и их супругам за 2022 год.
— Здесь важно отметить, что физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: это переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. При этом такие переводы декларировать не нужно, поскольку такие переводы являются разовыми, — рассказала Айжан Бекеева.
Спикер добавила, что эти меры направлены на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, особенно тех, кто получает оплату через мобильные переводы на личные счета.
Она также пояснила, будут ли проверять переводы.
— Свадьбы или день рождения — это разовые поступления. То есть это не 100 переводов от ста разных лиц за три последовательных месяца. Критерии установлены не по разовым, а именно 100 переводов от ста разных лиц: январь, февраль, март. Тогда это уже зона риска. А тоев и свадеб это не касается. Поэтому здесь и доказывать не нужно. Потому что по таким переводам уведомления не будут направляться, — пояснила Айжан Бекеева.
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— Контрольные меры включают камеральный контроль по регистрации деятельности и занижению доходов. В целом, камеральный контроль направлен на предоставление возможности налогоплательщикам самостоятельно устранить нарушения. В этой связи, будут направляться уведомления с информацией о выявленных нарушениях. Если налогоплательщик согласен с нарушениями, ему необходимо зарегистрировать ИП либо представить допдекларацию с отражением не задекларированных сумм доходов (в зависимости от вида нарушения), — отметила Айжан Бекеева.
При этом, если налогоплательщик не согласен с нарушениями, то он вправе представить пояснение об отсутствии нарушений с приложением подтверждающих документов.
При неисполнении уведомления назначается налоговая проверка, в ходе которой из банков запрашивается полная информация по счету и фактически выносится решение о наличии/отсутствии нарушений.
Говоря об ответственности, спикер отметила, что за деятельность без регистрации ИП предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 15 до 100 МРП. За сокрытие доходов — штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов (при повторном нарушении — 300%). За невыдачу чека — от 15 до 50 МРП.
В департаменте государственных доходов заверили, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков. Они коснутся лишь предпринимателей, которые осуществляют деятельность без регистрации, либо скрывают доходы.
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