Свадьбы и дни рождения: какие мобильные переводы казахстанцев будут облагаться налогом

— Свадьбы или день рождения — это разовые поступления. То есть это не 100 переводов от ста разных лиц за три последовательных месяца. Критерии установлены не по разовым, а именно 100 переводов от ста разных лиц: январь, февраль, март. Тогда это уже зона риска. А тоев и свадеб это не касается. Поэтому здесь и доказывать не нужно. Потому что по таким переводам уведомления не будут направляться, — пояснила Айжан Бекеева.