Медики дали советы волгоградцам, как подготовиться к работе после праздников

Специалисты волгоградского медвуза рассказали, как справиться с этим.
Доцент кафедры общей и клинической психологии ВолгГМУ Валентина Болучевская советует волгоградцам не проводить всю неделю за столом с жирной пищей и алкоголем, так это гарантированно затруднит выход на работу. За 2−3 дня до окончания праздников лучше нормализовать режим питания, добавив в него свежие фрукты и овощи.
Также лучше заранее наладить распорядок дня и уделить время физической активности. Это поможет снизить риск развития постпраздничной тоски.
Психическое состояние также следует заранее подготовить. Человек вернется на работу с радостью только в том случае, если он занимается любимым делом. Не стоит погружаться в негативные мысли, если они есть, нужно отвлечься на что-либо другое.
В рабочий процесс следует вовлекаться постепенно, не набирая множество задач в первый же день. Его лучше посвятить общению с коллегами, узнать у них и рассказать самому, как прошли новогодние праздники.