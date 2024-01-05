Детсады и школы Приднестровья посещают более 600 детей беженцев из Украины

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. В общеобразовательных учреждениях Приднестровья проходят обучение 416 несовершеннолетних граждан Украины, детсады посещают 207 малышей из этой страны, такие данные озвучили в пятницу в Оперштабе МВД региона.
Информация представлена по состоянию на 4 января 2024 года.
Так, с 24 февраля 2022 года в Приднестровье въехали более 185 200 граждан Украины. Из них зарегистрировались в регионе порядка 172 500 человек.
«В настоящий момент в пункте временного проживания “Солнечный” находятся 45 постояльцев [украинских беженцев], в том числе 8 детей, — также сообщили в Оперштабе.
Центрами для размещения беженцев в Приднестровье воспользовались 2030 украинских граждан. От беженцев на горячие линии поступило 17 655 звонков, уточнили в Оперштабе.