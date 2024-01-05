Ташкентские рынки реконструируют

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. На продовольственных, фермерских и товарных рынках Ташкента стартовали работы по строительству и реконструкции, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Их организаторы планируют создать удобства для продавцов и покупателей — улучшить функционирование торговых точек, обеспечить их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.
Как сообщили в пресс-службе, первым реконструируют Куйлюкский оптовый дехканский рынок. являющийся основным поставщиком всех ташкентских рынков.
«Завозимая продукция не помещается на площади рынка, на прилегающих территориях, в том числе вдоль канала Чирчик, осуществляется нерегулярная торговля. Это является основной причиной заторов на автодорогах, куда ежедневно въезжают и выезжают более 600 грузовых автомобилей, что создает значительные неудобства для населения», — говорится в сообщении.
В период реконструкции предпринимателям предложили продолжить свою деятельность в благоприятных условиях, созданных в «Food City», «Tashkent Index» и других торговых комплексах.
В этих торговых комплексах планируют трудоустроить 144 сотрудника Куйлюкского рынка.
Все услуги, связанные с перемещением их имущества (перевозка, погрузка, разгрузка
Кроме того, от Куйлюкского базара до новых торговых точек построят остановки общественного транспорта для 10 новых бесплатных автобусных маршрутов.