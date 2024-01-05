Ташкентские рынки реконструируют

«Завозимая продукция не помещается на площади рынка, на прилегающих территориях, в том числе вдоль канала Чирчик, осуществляется нерегулярная торговля. Это является основной причиной заторов на автодорогах, куда ежедневно въезжают и выезжают более 600 грузовых автомобилей, что создает значительные неудобства для населения», — говорится в сообщении.