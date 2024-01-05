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Пенсию по возрасту можно оформить, не выходя из дома

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С нового года люди, достигшие пенсионного возраста, могут бесплатно оформить пенсию через новый онлайн-сервис, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на ЕПИГУ.
Источник: Podrobno.uz

1 января 2024 года Единый портал интерактивных государственных услуг запустил для физлиц бесплатную услугу онлайн-подачи заявления на назначение пенсии.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать услугу «Подача заявления на назначение пенсии» на my.gov.uz, заполнить нужную информацию и отправить заявку. Ответ придет через 10 рабочих дней.

Очевидные преимущества нового сервиса:

Удобно: оформить пенсию можно в любое время и из любого места, где есть доступ к интернету.

Быстро: не надо тратить время на ожидание в очереди.

Просто: процесс подачи заявки интуитивно понятный, все необходимые шаги и инструкции представлены в интерфейсе сервиса.

Напомним, что 1 января 2024 года в силу вступил ряд других изменений в национальном законодательстве. В частности, изменения коснулись пенсионного обеспечения. Теперь пенсионеры смогут получить начисленные, но своевременно не полученные пенсионные выплаты, за 24 месяца. Раньше выплачивалась сумма пенсий за год.