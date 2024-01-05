Пенсию по возрасту можно оформить, не выходя из дома

Напомним, что 1 января 2024 года в силу вступил ряд других изменений в национальном законодательстве. В частности, изменения коснулись пенсионного обеспечения. Теперь пенсионеры смогут получить начисленные, но своевременно не полученные пенсионные выплаты, за 24 месяца. Раньше выплачивалась сумма пенсий за год.