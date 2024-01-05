Пенсию по возрасту можно оформить, не выходя из дома

1 января 2024 года Единый портал интерактивных государственных услуг запустил для физлиц бесплатную услугу онлайн-подачи заявления на назначение пенсии.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать услугу «Подача заявления на назначение пенсии» на my.gov.uz, заполнить нужную информацию и отправить заявку. Ответ придет через 10 рабочих дней.
Очевидные преимущества нового сервиса:
Удобно: оформить пенсию можно в любое время и из любого места, где есть доступ к интернету.
Быстро: не надо тратить время на ожидание в очереди.
Просто: процесс подачи заявки интуитивно понятный, все необходимые шаги и инструкции представлены в интерфейсе сервиса.
Напомним, что 1 января 2024 года в силу вступил ряд других изменений в национальном законодательстве. В частности, изменения коснулись пенсионного обеспечения. Теперь пенсионеры смогут получить начисленные, но своевременно не полученные пенсионные выплаты, за 24 месяца. Раньше выплачивалась сумма пенсий за год.