Россиянин пытался выехать из Беларуси в Литву на раритетном авто 1947 года

В Министерстве культуры Беларуси подтвердили тот факт, что машина является культурной ценностью. К слову, не только культурной: в таможне подчеркнули, что подобные автомобили следует в обязательном порядке декларировать, а его стоимость составляет около 610 тысяч белорусских рублей.