Россиянин пытался выехать из Беларуси в Литву на раритетном авто 1947 года

Из Беларуси пытались вывезти раритетный автомобиль в Литву без соответствующих сопроводительных документов. Как рассказали в Государственном таможенном комитете, речь идет об автомобиле марки «ЗИС 110» 1947 года выпуска. Машина является культурной ценностью, а таможенники обратили на нее внимание в белорусско-литовском пункте пропуска «Каменный Лог».
— На таком легковом автомобиле следовал в Литву гражданин России. При проведении таможенного контроля сотрудники таможни обратили внимание на дату выпуска авто, указанную в техническом паспорте. Машина выпущена в 1947 году, а транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей, — подчеркнули сотрудники таможенных органов.
В Министерстве культуры Беларуси подтвердили тот факт, что машина является культурной ценностью. К слову, не только культурной: в таможне подчеркнули, что подобные автомобили следует в обязательном порядке декларировать, а его стоимость составляет около 610 тысяч белорусских рублей.