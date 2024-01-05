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Россиянин пытался выехать из Беларуси в Литву на раритетном авто 1947 года

Раритетное авто без документов за 610 тысяч рублей хотели вывезти из Беларуси в Литву.
Россиянин пытался выехать из Беларуси в Литву на раритетном авто 1947 года
Источник: customs.gov.by

Из Беларуси пытались вывезти раритетный автомобиль в Литву без соответствующих сопроводительных документов. Как рассказали в Государственном таможенном комитете, речь идет об автомобиле марки «ЗИС 110» 1947 года выпуска. Машина является культурной ценностью, а таможенники обратили на нее внимание в белорусско-литовском пункте пропуска «Каменный Лог».

— На таком легковом автомобиле следовал в Литву гражданин России. При проведении таможенного контроля сотрудники таможни обратили внимание на дату выпуска авто, указанную в техническом паспорте. Машина выпущена в 1947 году, а транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей, — подчеркнули сотрудники таможенных органов.

В Министерстве культуры Беларуси подтвердили тот факт, что машина является культурной ценностью. К слову, не только культурной: в таможне подчеркнули, что подобные автомобили следует в обязательном порядке декларировать, а его стоимость составляет около 610 тысяч белорусских рублей.