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Названа дата потепления в Омской области после рождественских морозов

Ранее «СуперОмск» сообщал о погодных испытаниях для омичей перед Рождеством. В регионе похолодает местами до −34°.
Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 68% 766 мм рт. ст. +3°
Зима
Источник: РИА "Новости"

Однако уже в понедельник, 8 января 2024 года, в Омской области ожидается потепление.

«Температура ночью −10…-15°, местами −21°, к утру повышение температуры воздуха, днем −2…-7°, в течение дня понижение температуры воздуха. На дорогах местами гололедица, снежные заносы», — рассказали специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Также, по прогнозу* синоптиков, в Омской области 8 января 2024 года ожидаются снег и метель. Ветер подует юго-восточный с переходом на юго-западный, западный ночью 8−13 м/с, днем 15−20 м/с.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации и может измениться.