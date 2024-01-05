Названа дата потепления в Омской области после рождественских морозов

Однако уже в понедельник, 8 января 2024 года, в Омской области ожидается потепление.
«Температура ночью −10…-15°, местами −21°, к утру повышение температуры воздуха, днем −2…-7°, в течение дня понижение температуры воздуха. На дорогах местами гололедица, снежные заносы», — рассказали специалисты Обь-Иртышского УГМС.
Также, по прогнозу* синоптиков, в Омской области 8 января 2024 года ожидаются снег и метель. Ветер подует юго-восточный с переходом на юго-западный, западный ночью 8−13 м/с, днем 15−20 м/с.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации и может измениться.