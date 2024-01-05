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На выставке «Россия» четырехмиллионный гость получил сертификат на посещение виноделен

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Дарья Молодцова из Тулы стала четырехмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Ей вручили сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку в Краснодарский край, сообщили в пресс-службе выставки.
выставка "Россия"
Источник: РИА "Новости"

«От АНО “Дирекция выставки достижений “Россия” и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дарья получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю”, — рассказали в пресс-службе.

Дарья Молодцова приехала на выставку вместе с мужем Владимиром и друзьями. «Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — сказала она.

Министерство сельского хозяйства организовало для четырехмиллионного гостя экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна», а также дегустацию блюд из российских продуктов.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.