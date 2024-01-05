На выставке «Россия» четырехмиллионный гость получил сертификат на посещение виноделен

Дарья Молодцова приехала на выставку вместе с мужем Владимиром и друзьями. «Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — сказала она.