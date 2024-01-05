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Сильный ветер ожидается в Севастополе — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20 м/с ожидается в субботу в Севастополе, предупреждает региональное управление МЧС.
Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 68% 767 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

«6 января в Севастополе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 6−11 м/с, днем юго-восточный 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

В этой связи спасатели предупреждают об опасности. Рекомендуется не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Особенное внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».