Сильный ветер ожидается в Севастополе — МЧС

В этой связи спасатели предупреждают об опасности. Рекомендуется не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Особенное внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».