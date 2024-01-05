Запашный снял в самарском цирке ролик с тиграми в духе сериала «Слово пацана»

Ролик, опубликованный в телеграм-канале Запашного, распространился по социальным сетям.
— И я туда же, — написал артист.
Все действие в коротком ролике дрессировщика происходит на арене самарского цирка, где артист выступает с шоу «Цирка братьев Запашных». В видео Эдгар перед тиграми повторяет слова одного из главных героев сериала Вовы Адидаса.
Запашный в спортивном костюме играет роль и «отчитывает» четырех тигров, три из которых ходят вокруг дрессировщика, а один спокойно лежит. Звук видео взят из сериала «Слова пацана»:
— Вы не готовы все! Я на вас щас на всех смотрю — вы не готовы! Сборище дрищей, — повторяет под звук Запашный.