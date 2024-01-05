Волгоградский депутат-миллиардер пробежался вдоль Волги при −36ºС

Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко, не раз покорявший горные вершины, покорил на этот раз российские морозы. Промышленник пробежался вдоль Волги при температуре −36ºС.
Дело было не в Волгограде — в городе-герое вместо обещанных ранее синоптиками предрождественских −20ºС царит плюсовая температура, выпавший накануне снег растаял, а с неба падают не снежинки, а дождинки.
Впрочем, для депутата не помеха ни непогода, ни лютые холода — жизни так мало, что жалко времени пережидать и то, и другое, признается Савченко. Ранее законодателя задержали полицейские в Москве, назвав в качестве причины ориентировку на автомобиль, на котором передвигался парламентарий — он якобы числился в угоне.