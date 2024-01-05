Пермская ученая рассказала, что можно есть без ущерба для фигуры

Она добавила, что в выпечку можно добавлять заменители сахара, такие как стевия или экстракт архата. Также важно поддерживать стабильный уровень сахара на протяжении всего дня. В этом помогут блюда, содержащие клетчатку, белки и полезные жиры (мясо, рыба, красная икра). Например, вместо кекса или сладкого мюсли-батончика можно выбрать греческий йогурт с ягодами или орехи.