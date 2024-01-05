Пермская ученая рассказала, что можно есть без ущерба для фигуры

«Самым правильным решением будет заменить сладости более здоровыми альтернативами. Стоит выбрать натуральные подсластители или продукты, которые придают сладость наряду с дополнительными питательными свойствами. Например, отдать предпочтение фруктам (типа манго) и ягодам вместо шоколада, поскольку они содержат дополнительно клетчатку и витамины», — отметила ученая.
Она добавила, что в выпечку можно добавлять заменители сахара, такие как стевия или экстракт архата. Также важно поддерживать стабильный уровень сахара на протяжении всего дня. В этом помогут блюда, содержащие клетчатку, белки и полезные жиры (мясо, рыба, красная икра). Например, вместо кекса или сладкого мюсли-батончика можно выбрать греческий йогурт с ягодами или орехи.
Ученая предупредила, что нужно быть осторожными со сладостями, на которых написано «правильные». «Они принесут вред, если употреблять их в больших количествах. Следует обратить внимание на состав пастилы: на первом месте должно стоять, например, яблочное пюре, а не сахар», — отметила Ирина Кылосова.