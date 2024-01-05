Гладков сообщил, что жителям Белгорода помогут выехать в Старый Оскол и Губкин

«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь», — написал Гладков.