Текслер впервые прокомментировал мусорный коллапс: Выводы сделали, накажем

Проблемных вопросов очень много. С федеральными и региональными дорогами ситуация более или менее выровнялась. Но есть нарекания по дорогам внутри муниципалитетов. Много проблем во дворах, с пешеходной доступностью. А это уже зона ответственности управляющих компаний. Многие из них оказались не готовы к такой ситуации. Другая точка напряжения — вывоз мусора. Обязал регоператора добавить техники и людей. Также помогают муниципалитеты и дорожники.