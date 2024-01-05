Текслер впервые прокомментировал мусорный коллапс: Выводы сделали, накажем

Алексей Текслер впервые прокомментировал мусорный коллапс в снежные завалы на дорогах и во дворах в ряде муниципалитетов Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Он отметил, что на большей части территории региона за несколько дней до Нового года и в первые дни января зафиксированы рекордные по объему и продолжительности снегопады, а также наблюдались скачки температуры и сильный ветер.
Губернатор также добавил, что все эти дни дорожные и коммунальные службы работают с максимальным привлечением техники и людей. По его словам, администрации Челябинска и Магнитогорска, ряда других муниципалитетов трудятся в штабном режиме. Такого подхода он потребовал от администраций всех муниципалитетов, несмотря на праздники.
Проблемных вопросов очень много. С федеральными и региональными дорогами ситуация более или менее выровнялась. Но есть нарекания по дорогам внутри муниципалитетов. Много проблем во дворах, с пешеходной доступностью. А это уже зона ответственности управляющих компаний. Многие из них оказались не готовы к такой ситуации. Другая точка напряжения — вывоз мусора. Обязал регоператора добавить техники и людей. Также помогают муниципалитеты и дорожники.
Текслер говорит, что постепенно власти стабилизируют ситуацию по всем направлениям. «А те организации, кто должных усилий не приложил, накажем», — сказал он.
«Ряд выводов на будущее мы уже сделали. Будем усиливаться по снегоуборочной технике в муниципалитетах, по другим моментам. Но оперативно исправить все надо здесь и сейчас. Поэтому никаких отговорок и равнодушия быть не должно», — заключил глава региона.