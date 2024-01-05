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Прогноз погоды в Казахстане на 6 января

АСТАНА, 5 янв — Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана 6 января, сообщает в пятницу Казгидромет.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 48% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.kz

«По-прежнему на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юго-востоке преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении метеослужбы.

Погода в мегаполисах 6 января

Астана — переменная облачность, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго- западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 3−5 мороза.

Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 6−8 тепла.

Шымкент — переменная облачность, ночью и утром осадки, (преимущественно дождь), туман. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 14−16 тепла.