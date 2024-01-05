Прогноз погоды в Казахстане на 6 января

«По-прежнему на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юго-востоке преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении метеослужбы.