Прогноз погоды в Казахстане на 6 января

«По-прежнему на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юго-востоке преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении метеослужбы.
Погода в мегаполисах 6 января
Астана — переменная облачность, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго- западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 3−5 мороза.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 6−8 тепла.
Шымкент — переменная облачность, ночью и утром осадки, (преимущественно дождь), туман. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 14−16 тепла.