Скорость шеринговых самокатов в Минске ограничат до 5−10 км в час

По его словам, первой локацией, где весной будет ограничена скорость шеринговых самокатов, станет район площади Я. Коласа. Это один из результатов пилотного проекта, запущенного в 2023 году с шеринговыми компаниями по аренде самокатов, чтобы определить в городе участки с наибольшей интенсивностью движения.