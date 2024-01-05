Скорость шеринговых самокатов в Минске ограничат до 5−10 км в час

Власти Минска договорились с шеринговыми компаниями ограничить скорость самокатов в городе на участках с наибольшей интенсивностью движения. Об этом в эфире «Радио-Минск» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, пишет агентство «Минск-Новости».
По его словам, первой локацией, где весной будет ограничена скорость шеринговых самокатов, станет район площади Я. Коласа. Это один из результатов пилотного проекта, запущенного в 2023 году с шеринговыми компаниями по аренде самокатов, чтобы определить в городе участки с наибольшей интенсивностью движения.
«В последующем владельцы шеринговых компаний наложат здесь программные ограничения скорости для средств персональной мобильности от 5 до 10 км/ч», — рассказал Артем Цуран.
Конечная цель ограничений для самокатов — уравнять поток всех участников дорожного движения.
Сейчас в Минске в зависимости от улиц и районов скорость шеринговых самокатов не должна превышать 15−25 км/ч. Наиболее жесткие скоростные ограничения для самокатчиков введены на загруженных центральных улицах: вдоль пр-та Независимости, на ул. Козлова, Богдановича, Сторожевской, Сухой, Коллекторной, Свердлова, Мельникайте, Ульяновской, Фрунзе. Здесь нельзя ехать быстрее 15 км/ч.