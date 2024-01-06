В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5

В республиканском центре Сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщили, что 5 января в 21:59 на территории Узбекистана произошло землетрясение.
Эпицентр находился в Чартакском районе Наманганской области.
Магнитуда М=3,5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 218 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
— Чартакский район: 2−3 балла, 2 км.
— Уйчинский район: 2 балла, 13 км.
— город Наманган: 2 балла, 17 км.
— Янгикурганский район: 2 балла, 20 км.
— Касансайский район: 2 балла, 23 км.