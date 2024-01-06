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Гуляй, радуйся и накрывай стол: Рождественский сочельник в Молдове будет по-весеннему теплый до +12 и туманы на дорогах

Прогноз погоды для Молдовы на 6 января 2023 года.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 36% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 6 января, в Молдове ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Внимание: ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью −2 на севере и +2 на юге. Днём — около +7 на севере и +12 на юге.

В Кишиневе +10.

Ветер юго-восточный, 5−8 м/с. Атмосферное давление — около нормы.

На последующие сутки погода резко меняется: ночью местами дождь, переходящий днём в ледяной, а также мокрый снег, метель, гололёд, на дорогах — гололедица. Синоптики также ожидают понижения дневной температуры воздуха. Ночью будут морозы до −15.