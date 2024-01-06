Гуляй, радуйся и накрывай стол: Рождественский сочельник в Молдове будет по-весеннему теплый до +12 и туманы на дорогах

В субботу, 6 января, в Молдове ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Внимание: ночью и утром местами туман.
Температура воздуха ночью −2 на севере и +2 на юге. Днём — около +7 на севере и +12 на юге.
В Кишиневе +10.
Ветер юго-восточный, 5−8 м/с. Атмосферное давление — около нормы.
На последующие сутки погода резко меняется: ночью местами дождь, переходящий днём в ледяной, а также мокрый снег, метель, гололёд, на дорогах — гололедица. Синоптики также ожидают понижения дневной температуры воздуха. Ночью будут морозы до −15.