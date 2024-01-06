Сильный ветер уничтожил ледяной покров на Байкале в Листвянке

Сильный ветер накануне уничтожил первый байкальский лёд на берегу в посёлке Листвянка. Как рассказали irk.aif.ru в МЧС России по Иркутской области, ледяное поле, которое начало образовываться у берегов незадолго до праздников, теперь разрушено.
Спасатели настоятельно просят гостей и жителей Иркутска не подходить близко к воде, не выходить на забереги, оставшиеся вдоль береговой линии и в заливах озера. Это, по словам специалистов, крайне опасно — лёд ещё очень тонок, а ветер его разрушил, чем создал для людей ловушку. Провалиться под воду сейчас можно в любом месте, а в Листвянке большая глубина начинается практически у самого берега.
Сотрудники МЧС также докладывают, что из-за неблагоприятной обстановки, будут усилены патрули групп сотрудников ГИМС. Они ведут большую профилактическую работу, чтобы не допускать провалы людей и машин в воду. На Байкале патрулирование будет особо регулярным.