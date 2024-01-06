Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества

Икона «Троица» — главное произведение Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов. После революции в 1929 году ее передали в Третьяковскую галерею, где икона хранилась до последнего времени.