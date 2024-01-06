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Какой сегодня день: 6 января

Этот день является шестым в григорианском календаре. До конца года остается 359 дней.
Птицы
Источник: РИА "Новости"

Знаете ли вы, что 6 января 1938 года родился известный итальянский актер и музыкант Адриано Челентано? О том, чем еще ознаменовано 6 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 6 января

В 1896 году состоялась премьера одного из самых первых фильмов в истории кино — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.

В 1937 году прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.

Кто родился 6 января

Полководец Богдан Хмельницкий (1596−1657).

Композитор Александр Скрябин (1872−1915).

Киноактер и певец Адриано Челентано (1938).

Актер Роуэн Аткинсон (1955).

Артист балета Андрис Лиепа (1962).

Актер Эдди Редмэйн (1982).

Супермодель Ирина Шейк (1986).

6 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память преподобномученицы Евгении и мучеников Прота, Иакинфа, Клавдии и преподобного Николая. 6 января является кануном праздника Рождества Христова.

Именины

6 января именины у Иннокентия, Сергея, Николая, Евгении и Клавдии.

6 января в народном календаре

На Руси в канун Рождества обычно колядовали. Кроме того, молодые девушки гадали в это время. Одной из главных традиций являлась баня. Считалось, что если 6 января попариться в жаркой бане, то здоровье станет крепче в сто раз.

В сочельник запрещалось ткать, народ говорил: «На святой вечер ткать — несчастью угождать». В этот день обращали внимание и на природу: если день был ясным, то овощей и пшеницы можно было ждать много, а если, например, на снегу были черные тропинки, то будет много гречки.