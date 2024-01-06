Какой сегодня день: 6 января

В сочельник запрещалось ткать, народ говорил: «На святой вечер ткать — несчастью угождать». В этот день обращали внимание и на природу: если день был ясным, то овощей и пшеницы можно было ждать много, а если, например, на снегу были черные тропинки, то будет много гречки.