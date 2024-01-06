Какой сегодня день: 6 января

Знаете ли вы, что 6 января 1938 года родился известный итальянский актер и музыкант Адриано Челентано? О том, чем еще ознаменовано 6 января, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 6 января
В 1896 году состоялась премьера одного из самых первых фильмов в истории кино — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.
В 1937 году прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.
Кто родился 6 января
Полководец Богдан Хмельницкий (1596−1657).
Композитор Александр Скрябин (1872−1915).
Киноактер и певец Адриано Челентано (1938).
Актер Роуэн Аткинсон (1955).
Артист балета Андрис Лиепа (1962).
Актер Эдди Редмэйн (1982).
Супермодель Ирина Шейк (1986).
6 января в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память преподобномученицы Евгении и мучеников Прота, Иакинфа, Клавдии и преподобного Николая. 6 января является кануном праздника Рождества Христова.
Именины
6 января именины у Иннокентия, Сергея, Николая, Евгении и Клавдии.
6 января в народном календаре
На Руси в канун Рождества обычно колядовали. Кроме того, молодые девушки гадали в это время. Одной из главных традиций являлась баня. Считалось, что если 6 января попариться в жаркой бане, то здоровье станет крепче в сто раз.
В сочельник запрещалось ткать, народ говорил: «На святой вечер ткать — несчастью угождать». В этот день обращали внимание и на природу: если день был ясным, то овощей и пшеницы можно было ждать много, а если, например, на снегу были черные тропинки, то будет много гречки.