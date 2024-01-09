Вторая жизнь. Эксперты рассказали, что делать с елкой после Нового года

Косметические процедуры, садовые работы, игрушка для питомца и материалы для творчества — вот далеко не полный перечень вариантов использования новогодней елки после окончания праздника. Эксперты Рослесинфорга перечислили что можно сделать с новогодним деревом после праздника.
Из одной домашней елки получается 1 кг щепы. Она нужна для отсыпки цветников, газонов, укрытия и подкормки недавно высаженных деревьев и кустарников. Опилки нужны для подстилки на фермах, в конюшнях и зоопарках. Если их смешать с органикой, то получится удобрение для растений.
Малые архитектурные формы. Из старых елок в Ульяновске делают ограждения для мусорных контейнеров. Красиво и бюджетно.
Аромат хвои. Собранная с елки и положенная на тарелку на подоконник еловая хвоя может еще долго ароматизировать комнату, а сосновая — стать концентратом для хвойно-солевой ванны. Такая процедура расслабляет, налаживает сон, успокаивает, очищает кожу и помогает при болезнях органов дыхания.
Елку — на мыло! Измельченные блендером иголки хорошо добавлять в мыло ручной работы. Основу для него можно купить в магазине, растопить на водяной бане и обогатить состав фитонцидами из хвойной массы. Разлитое по формочкам мыло будет готово через несколько часов, а ощущение новогоднего волшебства будет ощущаться еще долго.
Пихту — в баню! Пихты Нордмана или Фрейзера — не только самые эстетичные варианты новогодних елок, но еще и полуфабрикаты для банных веников. Достаточно снять игрушки, срезать ветки и связать их.
Удобрения с пола. Опавшие иголки — замечательная подкормка для домашних растений. Если укрыть почву в цветочных горшках хвоей, то она не будет пересыхать, корни цветков получат больше кислорода и лучше переживут зимний период. Ну, а ветки и части ствола могут стать опорой для домашних вьюнков.
Кот дорвался. Домашние животные обычно очень неравнодушны к елке. Подпускать их к наряженному дереву опасно. Зато после завершения праздника из ствола елки легко смастерить когтеточку. Кошки точно оценят, собаки — скорее всего тоже.
Кролику на радость. Если пропустить тонкие ветки елки через мясорубку или измельчить их другим способом — получится замечательная добавка в подстилку для домашних кроликов, морских свинок, хомяков и прочих грызунов.
Каркас и крыша. Разобранная на «запчасти» новогодняя елка пригодится садоводу: из ствола можно сделать ограждения клумб и грядок или опору для растений, а ветки —превратить в укрывной материал.
Дети разберутся. Если отдать елку детям и на некоторое время оставить их, они точно найдут ей подходящее применение. Могут снеговику вручить, могут из иголок аппликацию соорудить.
Даешь искусство! Из елочных веток, хвои и спилов ствола можно выкладывать целые картины. Или сделать красивую подставку под горячее. Или фиксаторы для пакетов с сыпучими продуктами. Или любую другую красивую и полезную вещь.