Вторая жизнь. Эксперты рассказали, что делать с елкой после Нового года

Елку — на мыло! Измельченные блендером иголки хорошо добавлять в мыло ручной работы. Основу для него можно купить в магазине, растопить на водяной бане и обогатить состав фитонцидами из хвойной массы. Разлитое по формочкам мыло будет готово через несколько часов, а ощущение новогоднего волшебства будет ощущаться еще долго.