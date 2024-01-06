Неделя с AmurMedia: 30 новых жителей, современные автобусы и помощь амурскому тигру

Недетские сказки: с какими историями сталкивается Дед Мороз в праздничные дни в Хабаровске
В новогодние праздники в Хабаровске проходят утренники, домашние вечеринки с участием Снегурочки и Деда Мороза, ведь этих добрых сказочных героев любят как взрослые, так и дети. И каждый мечтает, чтобы в новогоднюю ночь именно к нему в дверь постучался сказочный герой. Бывает, когда на детских праздниках случаются курьёзные и даже опасные для жизни случаи. Дедушка Мороз и Снегурочка рассказали ИА AmurMedia с какими необычными случаями они сталкивались во время поздравления девчонок и мальчишек.
Губернатор Хабаровского края позавтракал с семьей и портретами президента
В 2024 год провозглашён годом семьи. В связи с чем глава региона проводит время новогодних каникул в кругу собственной семьи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Новые автобусы и дороги появятся в Хабаровском крае
Одной из основных тем обсуждения стали работа объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса в праздничные дни, которая проходила без значительных перебоев. Также были затронуты планы на новый год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Полицейские вернули хабаровчанке похищенный питбайк
В правоохранительные органы обратилась жительница краевого центра. Она рассказала, что у ее родственника в конце октября угнали мотоцикл. Транспортное средство было припарковано возле дома, из-за оснащения двора по переулку Фабричному камерой видеонаблюдения, опасений за транспорт не возникало.
Горнолыжный комплекс «Хехцир» под Хабаровском откроет свои склоны 3 января
3 января горнолыжный комплекс «Хехцир» откроет свои склоны (6+). Работа комплекса начинается в 10.00, а в 11.00 для всех посетителей состоится праздничная программа, сообщает ИА AmurMedia.
Получить водительские права будет сложнее в Хабаровском крае
Согласно предложенным изменениям, временные меры, примененные военными комиссариатами и направленные на явку указанных лиц по повестке военного комиссариата, будут препятствовать их допуску к экзаменам и получению водительского удостоверения до отмены указанных мер и снятия соответствующей отметки в реестре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт УМВД РФ.
На особом контроле занятость и безопасность детей в Хабаровском крае
Для 127 тысяч ребят есть возможность проводить время в лагерях на базе школ, организаций отдыха и оздоровления детей, учреждений допобразования, культуры и спорта. Помимо специализированных заведений с дневным пребыванием, работают и загородные центры — это краевая дружина «Созвездие» в районе имени Лазо, лагерь «Энергетик» в Хабаровском районе, «Олимп» в Николаевском районе и центр «Шарголь» на территории Комсомольского района.
Дед Мороз побывал на швейной фабрике в ИК № 12 Хабаровского края
Итоги работы швейной фабрики при женской исправительной колонии № 12 Хабаровского края за 2023 год подвели в неформальной обстановке. Осужденных центра трудовой адаптации, трудящихся на предприятии, поздравил Дед Мороз. Он поблагодарил женщин за работу и пожелал им исполнения заветных желаний, исправления, скорейшего возвращения к родным и близким, сообщает ИА AmurMedia со ссыокой на сайт УФСИН России по Хабаровскому краю.
Дальневосточные умельцы выставили работы на новогоднем «АмурФесте» в Хабаровске
Новогодняя ярмарка «АмурФест. Зима» (0+) проходит на главной площади Хабаровска. Традиционное краевое событие в этом зимнем сезоне проходит в формате ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества. Мероприятие реализовано в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федерального проекта «Всей семьей», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.
Покалеченному амурскому тигру оказали помощь в Хабаровском крае
На трассе «Уссури» в районе села Бойцово Бикинского района — около 200 км от Хабаровска — внимание автомобилистов привлёк тигр, лежащий прямо на проезжей части, сообщает ИА AmurMedia со ссыокой на Центр «Амурский тигр».
Михаил Дегтярев: Каждая котельная обеспечена горючим и налажена их бесперебойная работа
В холодную зиму от исправной работы ЖКХ зависит весь Хабаровский край. Хорошее отопление, бесперебойное водо— и электроснабжение — залог комфортной жизни граждан. Состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в новогодние праздники стало главной темой двусторонней рабочей встречи губернатора Михаила Дегтярева и заместителя председателя правительства края по природным ресурсам, сельскому и коммунальному хозяйству Дария Тюрина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Семерых человек спасли из пожара в двенадцатиэтажном доме Хабаровские огнеборцы
В 23.45 по местному времени 3 января на телефон пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании в жилом двенадцатиэтажном доме по улице Даниловского 25. По прибытии первых подразделений было установлено, что горит квартира на восьмом этаже, а также наблюдается задымление на 8 и вышерасположенных этажах. В квартире горели домашние вещи и мебель, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию от ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Михаил Дегтярев: Год семьи начинаем с семьей
Сегодня, 1 января 2024 года, в 10 утра губернатор Михаил Дегтярев вместе с сыновьями Петром, Василием и Александром побывал на главной площади края — площади им. Ленина, где испытали ледяные горки и каток, появившийся здесь впервые, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
30 новых жителей родилось в канун Нового года в Хабаровском крае
Из трех десятков младенцев, большая часть родилась в краевом центре — 17 человек. В Комсомольске-на-Амуре — семеро детей появились на свет, а в Амурске — трое новорождённых родились в канун Нового года. В Бикине, Ванино и Верхнебуреинском районе — по одному малышу, сообщает ИА AmurMedia со ссыокой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Хабаровчане продолжают выходить на лед в запрещенных местах
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Хабаровскому каждый день в ходе праздников напоминают жителям и гостям региона об опасности выхода на лед в запрещеных местах. С профилактическими рейдами сотрудники МЧС России посещают наиболее «излюбленные» места несанкционированного выхода и выезда людей и техники на лед. Везде стоят знаки «выход/выезд на лед запрещен», однако, ни аншлаг, ни административная ответственность не останавливают нарушителей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Забег обещаний-2024» собрал жителей Хабаровского края в первый день наступившего года
Традиционная акция «Забег обещаний» (0+) прошла на набережной Хабаровска. Ежегодно 1 января ценители здорового образа жизни выходят на старт символической дистанции, в этом году её протяженность составила 2024 метра. В этом году участниками акции стали больше 500 человек. Традиция начинать год с костюмированного забега проходит в крае в восьмой раз в рамках регионального проекта «Доступный спорт», реализуемого благодаря президентскому нацпроекту «Демография». В этом году акция также приурочена к федеральному проекту «Всей семьей», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.