Неделя с AmurMedia: 30 новых жителей, современные автобусы и помощь амурскому тигру

Недетские сказки: с какими историями сталкивается Дед Мороз в праздничные дни в Хабаровске



В новогодние праздники в Хабаровске проходят утренники, домашние вечеринки с участием Снегурочки и Деда Мороза, ведь этих добрых сказочных героев любят как взрослые, так и дети. И каждый мечтает, чтобы в новогоднюю ночь именно к нему в дверь постучался сказочный герой. Бывает, когда на детских праздниках случаются курьёзные и даже опасные для жизни случаи. Дедушка Мороз и Снегурочка рассказали ИА AmurMedia с какими необычными случаями они сталкивались во время поздравления девчонок и мальчишек.