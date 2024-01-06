«Адмирал» в упорной борьбе в овертайме уступил «Ак Барсу»

«Адмирал» продлил свою неудачную серию — владивостокская хоккейная дружина потерпела четвёртое поражение подряд. В пятницу, 5 января, в Казани «моряки» уступили «Ак Барсу» — 1:2, сообщает ИА PrimaMedia.
По ходу встречи приморцы лидировали благодаря первой шайбе Кирилла Петькова за «Адмирал», но казанцы сначала ушли от поражения в основное время, а затем вырвали победу в овертайме. Обе шайбы «Ак Барса» забросил Вадим Шипачёв.
На данный момент в активе дальневосточников 38 очков, команда занимает 12-е место в таблице Востока. Следующий матч «Адмирал» проведёт на домашней арене 8 января — соперником «моряков» станет омский «Авангард».