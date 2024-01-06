«Адмирал» в упорной борьбе в овертайме уступил «Ак Барсу»

По ходу встречи приморцы лидировали благодаря первой шайбе Кирилла Петькова за «Адмирал», но казанцы сначала ушли от поражения в основное время, а затем вырвали победу в овертайме. Обе шайбы «Ак Барса» забросил Вадим Шипачёв.