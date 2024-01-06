Три человека пострадали в ДТП на Воронежской в Хабаровске

6 января в Хабаровске началось с дорожно-транспортных происшествий. На улице Воронежской столкнулись Daihatsu и Toyota.
По информации Госавтоинспекции Хабаровска, все произошло в районе дома № 13 по Воронежской. Водитель на Daihatsu ехал со стороны Серышева в сторону Большой. Мужчина не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с Toyota.
— В результате ДТП травмы получили три человека — водитель Daihatsu, а также водитель и пассажир Toyota, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Все пострадавшие доставлены в медучреждение для дальнейшего обследования. На месте работают полицейские.