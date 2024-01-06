Мигрантов, уклоняющихся от воинского учета, разыскивают в Приморье

Несколько рейдов по выявлению незаконных мигрантов прошли в Приморском крае. Мигрантов, получивших российские паспорта, но не вставших на воинский учет, искали в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Ханкайском районе, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Об этом рассказали в военном следственном управлении СК РФ по Восточному военному округу. В новогодние каникулы военные следователи провели рейды для выявления мигрантов-уклонистов. Более того, продолжаются проверки в отношении нарушителей миграционного законодательства. Иностранцы, которые жили в Приморском крае нелегально, получили штрафы, некоторых выдворили из страны.
По информации на 6 января, во Владивостоке (в рамках рейда по Фрунзенскому району) полиция и Госавтоинспекция проверили 35 транспортных средств, в итоге шесть мигрантов были привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в РФ. Суд наложил штрафы.
Напомним, ранее «КП» писала, что в Приморском крае введут цифровые паспорта для мигрантов.