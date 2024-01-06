Мигрантов, уклоняющихся от воинского учета, разыскивают в Приморье

Об этом рассказали в военном следственном управлении СК РФ по Восточному военному округу. В новогодние каникулы военные следователи провели рейды для выявления мигрантов-уклонистов. Более того, продолжаются проверки в отношении нарушителей миграционного законодательства. Иностранцы, которые жили в Приморском крае нелегально, получили штрафы, некоторых выдворили из страны.