Уникальный частный музей истории СССР нашли в приморском селе

Собрание простых предметов, ставших историей, хранит в приморском поселке Таежка вблизи Арсеньева коллекционер Сергей Гуськов. Его музей показали в Telegram-канале местного историко-культурного сообщества «Картотека».
Известно, что ряд экспонатов Сергей отдал в пришкольные музеи, к нему часто приезжают ученики общеобразовательных учреждений. В коллекции можно найти старые коньки, примотанные к валенкам, детские игрушки, например, куклы и коляски, маленькие машины «Москвич». Организаторы поездки нашли частный музей СССР случайно: просто спрашивали, какое наследие сохранились, какие памятники и дома культуры можно посмотреть. Детали путешествия обещали рассказать позже.