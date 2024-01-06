Уникальный частный музей истории СССР нашли в приморском селе

Известно, что ряд экспонатов Сергей отдал в пришкольные музеи, к нему часто приезжают ученики общеобразовательных учреждений. В коллекции можно найти старые коньки, примотанные к валенкам, детские игрушки, например, куклы и коляски, маленькие машины «Москвич». Организаторы поездки нашли частный музей СССР случайно: просто спрашивали, какое наследие сохранились, какие памятники и дома культуры можно посмотреть. Детали путешествия обещали рассказать позже.