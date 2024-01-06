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Стала известна программа празднования Рождества во Владивостоке

Праздничные мероприятия в Приморье начались 6 января.
Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

В канун Рождества Христова в столице Приморья стартовали культурные мероприятия. Основные события запланированы на воскресенье, 7 января.

В субботу же, шестого января в православных храмах Владивостока традиционно отмечается рождественский сочельник. А в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в ночь на 7 января проведут литургию. Начало службы в 23 часа.

По информации пресс-службы мэрии, празднование Рождества продолжится на центральной площади города и 7 января. Начнется торжество в полдень. Состоится праздничный концерт, в программе которого коллективы и сольные исполнители из столицы Приморья, городов и районов края. Так же со светлым праздником Рождества собравшихся поздравят представители духовенства.

В рамках новогодних праздников на площади продолжат работу каток и горка. Шестого января и в Рождество они работают с 11 до 22 часов с техническими перерывами с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30. Все выходные на площади транслируют мультфильмы. 7 января в 14:00 пройдет показ анимационного фильма «Морозко».

Напомним также, что 7 января на стадионе «Авангард» во Владивостоке пройдет флешмоб. Фигуристы на льду выстоятся в виде стрелки часов. Эта акция приурочена также к получению краевым центром Приморья статуса молодежной столицы России в 2024 году.

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