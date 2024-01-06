Стала известна программа празднования Рождества во Владивостоке

В рамках новогодних праздников на площади продолжат работу каток и горка. Шестого января и в Рождество они работают с 11 до 22 часов с техническими перерывами с 14:00 до 15:30 и с 18:00 до 19:30. Все выходные на площади транслируют мультфильмы. 7 января в 14:00 пройдет показ анимационного фильма «Морозко».