Что делать, если руководство нарушает рабочий график?

Многие сотрудники, чьи начальники находятся в Москве, сталкиваются разницей во времени в рабочем графике.
Те, кто работает на крупном предприятии и чьё головное руководство находится в Москве, часто сталкиваются с нарушениями рабочего графика. Ведь указания подчинённым могут спустить и после 22 часов, но иногда разница во времени работает только в одну сторону — начальство раньше 9 утра по Москве тревожить нельзя. Как быть с такой ситуации?
Психолог, руководитель телефона доверия в Кемерове Ольга Рублёва считает, что практически все, у кого руководство находится в Москве, сталкиваются с подобной ситуацией. Здесь главная проблема — нарушение личных границ. И как бы не было это сложно, необходимо постоянно их очерчивать. Если не обозначать свои границы, то требования к вам будут постоянно нарастать. Корректно, продумав формулировку, попытайтесь отстаивать своё право на отдых. Дали вам какое-то поручение поздно вечером, поинтересуйтесь: «Вы учли +4 часа? Работа в вечернее и ночное время оплачивается дополнительно… “. Или “А как быть с разницей во времени? У нас почти ночь, а с утра — снова в офис… “.
Необходимо уважать право на отдых другого человека, особенно, если это твой подчинённый. Мы все люди и не можем трудиться 24/7. Нужно обязательно отдыхать и отключаться от работы.