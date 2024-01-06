Что делать, если руководство нарушает рабочий график?

Психолог, руководитель телефона доверия в Кемерове Ольга Рублёва считает, что практически все, у кого руководство находится в Москве, сталкиваются с подобной ситуацией. Здесь главная проблема — нарушение личных границ. И как бы не было это сложно, необходимо постоянно их очерчивать. Если не обозначать свои границы, то требования к вам будут постоянно нарастать. Корректно, продумав формулировку, попытайтесь отстаивать своё право на отдых. Дали вам какое-то поручение поздно вечером, поинтересуйтесь: «Вы учли +4 часа? Работа в вечернее и ночное время оплачивается дополнительно… “. Или “А как быть с разницей во времени? У нас почти ночь, а с утра — снова в офис… “.