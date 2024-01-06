Электроснабжение восстановили в Маркова Иркутского района после аварии на сетях

Специалисты восстановили электроснабжение в поселке Маркова Иркутского района после возникшей 5 января аварийной ситуации. По данным министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, технологических нарушений в регионе на данный момент не зафиксировано. Также в Приангарье на контроле находятся запасы топлива в муниципальных образованиях. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что аварийное отключение электроэнергии произошло в поселке Маркова Иркутского района утром 5 января. Обесточенными оказались 960 домов, в которых проживают 2420 человек.