В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

Так, 29 декабря сообщалось, что в Закарпатской области на западе Украины демонтировали два памятника советскому солдату. К сообщениям были прикреплены фото, на которых видно, что сами мемориалы остались, однако вся советская символика на них ликвидирована. Ранее, 21 декабря, сообщалось, что на Украине в Ивано-Франковске с братских могил Красной армии демонтировали советскую символику. Помимо этого, доски с надписями о Героях Советского Союза также были демонтированы.