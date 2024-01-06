Режиссер из Ростова снимет фильм ужасов в Голливуде

Уроженец Ростова Егор Абраменко планирует снять фильм в Голливуде. Об этом пишет ИА «ДОН 24». Название кинокартины — «Страна бога». Это фильм ужасов. Сценарист и продюсер — представители голливудских кинокомпаний, а главную героиню сыграет болгарская актриса Мария Бакалова.
Сообщается, что американские кинокомпании заметили российского режиссера Абраменко после того, как он снял фантастический триллер «Спутник». Фильм вышел на экраны в 2019 году.
Добавим, что Егор Абраменко родился в донской столице в 1987 году. Позже переехал в Москву. Там он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).