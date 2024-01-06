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На Молдову надвигаются морозы: синоптики объявили «оранжевый код» погодной опасности

По прогнозам синоптиков, на Рождество Молдову накроют морозы и снегопады.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Синоптики объявили в Молдове «оранжевый код» погодной опасности в связи с резким изменением температуры воздуха и возможными осадками.

Предупреждение будет действовать с 7 по 10 января, метеорологи предупреждают, что на всей территории республики ️ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег и снег, а 8 января прогнозируется снегопад (15−20 литров на квадратный метр).

Кроме того, прогнозируется гололед, на дорогах — гололедица. Ветер начнет усиливаться уже️ 7—9 января, его порывы достигнут до 15−20 м/с.

По прогнозам синоптиков, ️ 8—10 января среднесуточная температура в Молдове понизится на 10−15 градусов Цельсия. С начала года дневная температура воздуха в Молдове местами достигала +14, а ночью не была ниже −4,8.

Аналогичное предупреждение опубликовали и синоптики в приднестровском регионе.

Накануне министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос созвал совещание с участием представителей Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС)и других ответственных структур. Было принято решение о создании, в случае необходимости, Центра управления в чрезвычайных ситуациях.

В связи с повышенным уровнем погодной опасности ГИЧС рекомендовала гражданам по возможности избегать дальних поездок, а в случае крайней необходимости заранее осведомляться о доступности маршрутов.